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صالح صديق: جدتي هددتني قبل مباراة النصر

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صالح صديق: جدتي هددتني قبل مباراة النصر

الرياض - رياض المسلم

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كشف صالح صديق مدافع الشباب والنصر السابق أن جدته هددته مازحة قبل مباراة جمعت الفريقين، مشيراً إلى أن تجربة انتقاله لصفوف الأخير كانت جيدة.

وقال صديق في لقاء مع برنامج "في المرمى": جدتي كانت تهددني قبل مباريات الشباب والنصر كون ابنها لاعباً في صفوف الأخير وأنا مدافع عن مرمى الشباب.

وزاد: تجربتي في النصر كانت جيدة رغم أن الوقت لم يخدمني، لأنني بدأت بعد نهاية فترة إعداد الفريق ولم أكن جاهزاً، لكن عائلتي كانت سعيدة بانتقالي إلى صفوف الأصفر.

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