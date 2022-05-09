نقل مباراتي الأهلي إلى "الجوهرة"

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباراتي الأهلي وأبها والأهلي والرائد ضمن منافسات الجولتين 27 و29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بدلاً من استاد الأمير عبدالله الفيصل، على أن تقام المباراتان في توقيتهما المحدد.



ويأتي قرار نقل اللقاءين نظرًا لانشغال استاد الأمير عبدالله الفيصل بعدد من الفعاليات في موسم جدة حتى نهاية الموسم الرياضي.

ويقع الأهلي في المركز العاشر مع بقاء 4 جولات من المسابقة فيما تحتل أندية أبها والرائد المركزين السابع والتاسع.