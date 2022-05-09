"الانضباط" تغرم النصر ومهاجمه أبوبكر

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين نادي النصر بعد تأخر دخول لاعبي فريقه أمام الشباب بالإضافة إلى تغريم مترجم النادي الأصفر ومهاجمه الكاميروني أبوبكر لدخوله غرفة ملابس الفريق دون وجود اسمه ضمن القائمة.

وجاء في بيان اللجنة: تأخر لاعبي فريق نادي النصر في التواجد في ممر اللاعبين مما أدى إلى تأخر بداية المباراة وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 17 ألف و500 ريال.

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وأضاف: قيام مترجم نادي النصر مكرم المنصوري بالاعتداء على إداري الفريق المنافس وبذلك إيقافه 2 في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف.

وزاد: دخول فينسنت أبو بكر إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بنادي النصر وهو غير مسجل في قائمة الفريق وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

وواصل بيان اللجنة: دخول مدلك نادي الفيحاء بونديشي ألكساندر إلى أرضية الملعب بعد نهاية المباراة وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، فيما غرم نادي التعاون 10 آلاف ريال بعد تأخر لاعبي الفريق في التواجد في ممر اللاعبين مما أدى إلى تأخر بداية المباراة.