الهلال يواجه الاتفاق لتقليص الفارق مع اتحاد جدة

يبحث الهلال عن تقليص الفارق مع اتحاد جدة المتصدر والمحافظة على حظوظه بالمنافسة على بطولة دوري كأس محمد بن سلمان عندما يلاقي الاتفاق الأربعاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين للدوري السعودي في كرة القدم.

ويملك الهلال، حامل اللقب في آخر موسمين، 52 نقطة من 25 مباراة مقابل 61 للاتحاد الذي لعب مباراة أكثر وتبقى له أربع مباريات في النسخة الحالية، فيما يصارع الاتفاق الثالث عشر لعدم الهبوط، إذ يبتعد عن وصيف القاع بفارق نقطة يتيمة.

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ونجح الاتفاق بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في تحقيق فوز كبير على حساب مضيفه التعاون 4-صفر، استعاد من خلاله التوازن.

وبعد خسارته المفاجئة أمام الفيحاء في مباراة مؤجلة، عاد الهلال لسكة الانتصارات سريعاً بعدما تغلب على ضمك 4-2. ويطمح في تخطي عقبة الاتفاق لتقليص الفارق النقطي مع الاتحاد المتصدر إلى ست نقاط، قبل موقعة الكلاسيكو التي تجمعهما يوم الأحد المقبل ويتحدد على ضوء نتيجتها مسار البطولة بنسبة كبيرة.

وتلقى الهلال ضربة مزدوجة قبل مراحل الحسم، بعد انتهاء موسم لاعبيه متعب المفرج والكولومبي غوستافو كويار، لإصابتهما في مباراة ضمك الأخيرة.

وأكّدت الفحوصات الطبية إصابة المفرج بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى، إلا أن الهلال لم يحدد بعد موعد خضوعه لإجراء العملية الجراحية.

وسيرمي الهلال بكل ثقله من أجل الفوز، إذ إن أي تعثر قد يفقده بنسبة كبيرة فرصة المنافسة على الدوري.