الشباب يستضيف الفيصلي.. والتعاون يصطدم بالباطن

يبحث الشباب عن استعادة توازنه في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عندما يستضيف الفيصلي يوم الخميس، بينما يتواجه التعاون والباطن بحثاً عن الهرب من الهبوط إلى الدرجة الأولى ضمن مباريات الجولة 27 من المسابقة.

وفي الرياض، يحاول الشباب استعادة الفوز الغائب عنه الجولة الماضية بعد خسارته أمام النصر 4-2 بهدف الوصول إلى النقطة 50، إذ يحتل المركز الرابع حالياً برصيد 47 نقطة، خلف النصر صاحب المركز الثالث بأربع نقاط.

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ويسعى الفيصلي الذي تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، إلى الابتعاد عن خطر الهبوط، كونه يملك 29 نقطة بفارق 3 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع عشر وهو أول مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين في المجمعة بالتعادل السلبي.



التعاون والباطن



ويستضيف التعاون ملاحقه المباشر والمتساوي معه بالنقاط الباطن في رحلة الهرب من الهبوط إلى الدرجة الأولى، إذ يملك الفريقان 26 نقطة مع أفضلية الأهداف لمصلحة الأول.

وسيرفع الفريق الفائز رصيده إلى 29 نقطة ما يعني ابتعاده بفارق ضئيل عن منطقة الهبوط، بانتظار نتائج الفرق الأخرى التي تبحث عن الهدف ذاته.

وانتصر الباطن 3-2 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه شهر نوفمبر الماضي.