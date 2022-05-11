رايحي الباطن: أحب طريقة سالم.. وقميص المغرب "حلم"

كشف الهولندي محمد رايحي لاعب الباطن السعودي عن إعجابه الشديد بطريقة لعب الهلال وجناحه سالم الدوسري، مشيراً إلى أنه تحدث مع مسؤولي الجامعة المغربية لتمثيل المنتخب الوطني في فترة سابقة دون أن يتكلل الأمر بالنجاح وأن تمثيل منتخب "أسود الأطلس" يعتبر حلماً بالنسبة له.

وقال رايحي لـ"العربية.نت": أفضل لاعب سعودي بالنسبة لي هو سالم الدوسري نجم الهلال، أحب طريقة لعبه وهو الأفضل في الدوري، أما أصعب لاعب لعبت ضده في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هو كويفا لاعب الفتح، إنه لاعب مميز جدًا بالكرة ومن دونها.



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وواصل اللاعب الهولندي من أصول مغربية: تلقيت دعوة للانضمام إلى المنتخب المغربي للمحليين الذي شارك في كأس العرب الأخيرة لكن لم يتكلل الأمر بالنجاح لأنني واجهت بعض المشاكل، ولم يتواصل المسؤولون معي بعد ذلك، وفي حال تلقيت دعوة للانضمام سأوافق بالتأكيد فأنا أحلم بارتداء قميص "أسود الأطلس".



ووصف لاعب الوسط منافسة اتحاد جدة والهلال في الموسم الحالي بالشرسة، وقال: يصعب علي تحديد البطل، اتحاد جدة يتقدم بالنقاط، وهناك مواجهة ستجمعه بالهلال، متأكد من أنها ستكون منافسة شرسة بينهما للغاية حتى الرمق الأخير.

وحول وضع فريقه الباطن المعقد في الترتيب، إذ يصارع للهروب من الهبوط، أجاب محمد: وضعنا في الترتيب ليس جيدًا، لكن في الموسم الماضي كنا في نفس الوضع ونجحنا في البقاء بالدوري، المباريات الأخيرة ستكون مهمة جدًا من أجل الاستمرار، كل شيء قد يحدث في المباريات المتبقية، أثق في بقاء الباطن، وحتى لا ننسى الموسم الماضي كنا في وضعية صعبة أيضًا، لكن في النهاية قاتلنا من أجل البقاء ونجحنا في ذلك، وأثق أننا سنبقى هذا الموسم.



وعن أسباب معاناة الفريق منذ بداية الموسم أوضح الهولندي: خسرنا العديد من المباريات، لكن إذا تابعنا مباريات الفريق يمكن رؤية أننا خسرنا الكثير منها بسوء الحظ في اللحظات الأخيرة وأحيانًا بأخطاء الحكام، كنا غير محظوظين هذا الموسم لكننا كنا نخسر بأداء جيد وهذا يعطينا الثقة فيما تبقى من الموسم.

وأكد رايحي أن نادي مدينة حفر الباطن منحه فرصة للتواجد في المسابقة وأضاف: الباطن منحني فرصة رائعة للتواجد في الدوري السعودي، أحاول تقديم كل ما لدي للنادي، أحيانًا أخوض مباريات جيدة وأحيانًا سيئة، إنها كرة القدم، أقاتل في كل مباراة من أجل النادي.

وعن إمكانية انتقال لفريق آخر الموسم المقبل قال: لا أعرف هل سأستمر مع الباطن أم سأرحل لفريق آخر، تركيزي الآن هو مساعدة الباطن على البقاء في الدوري وبعدها سنرى ما سيحدث. بالتأكيد أرغب في اللعب بأعلى المستويات مثل أي لاعب، لكن الآن تركيزي مع الفريق ومساعدته، وبعدها سأتخذ قراري بشأن مستقبلي.