رينارد: أرفض التجنيس.. ولا علاقة لي بكنو

رفض الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية فكرة تجنيس اللاعبين الأجانب للمشاركة مع المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن لا علاقة له بقضية لاعب الوسط محمد كنو وإيقافه من المشاركة محلياً ودولياً.

وقال رينارد لبرنامج "في المرمى" رداً على سؤال عن تجنيس اللاعبين الأجانب للمشاركة مع المنتخب في المونديال: لم أسمع عن تجنيس اللاعبين لمصلحة المنتخب السعودي، ولا أعتقد أنها فكرة جيدة لأن هناك عدد كبير من اللاعبين المميزين في البلاد.

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وواصل: لم أتدخل في قضية محمد كن ولم يتم طلب مني إعطاء رأيي لأعطيته، ولكني لا أتخذ القرارات، هناك لوائح تطبق، ولو كان هناك أشخاص يفضلون أن يوقف كنو فترة أطول فبالتأكيد لهم أسبابهم، ولكن ببساطة لو عوقب كنو بالإيقاف شهرين كنت سأكون سعيداً ولو عوقب بشهر كنت سأكون أكثر سعادة، فأنا لا أملك سلطة العقاب، وآمل أن لا يتكرر مثل هذا الحدث مع أي لاعب وأن يكون درساً للجميع.

وحول قصة الوصول إلى المونديال، أجاب المدرب الفرنسي: شعرت بأن السعودية قريبة من كأس العالم عقب مباراة أستراليا التي أقيمت على أرض الأخيرة لأننا لعبنا بشكل جيد رغم الظروف الجوية التي صاحبت المباراة، لكن علينا معرفة أن الأصعب ينتظرنا في المونديال، فنحن سنواجه منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، لكن علينا أن نكون بأتم جهوزية، ونتحلي بالثقة لأن جودة اللاعب السعودي عالية للغاية.

واعترف المدرب المخضرم أن عدم مشاركة اللاعبين السعوديين بشكل أساسي مع أنديتهم تسبب له مشكلة، وأتبع: هي مشكلة بالنسبة لي، وأنا علي أن اختار أفضل اللاعبين، ودعني أضرب مثالاً هنا بفراس البريكان الذي لم يكن يلعب مع النصر وانتقل إلى الفتح وأصبح هاماً في فريقه وبعد ذلك أساسياً مع المنتخب.

وعن عودة الحارس عبدالله المعيوف حارس المرمى الذي اعتزل دوليا قال: قابلت المعيوف وتحدثت معه قبل مباراة أستراليا، وقررت وضع الثقة في الحراس الذين كانوا معي طوال العامين الماضيين، المعيوف حارس متميز لكني أنا من اختار اللاعبين، وباب المنتخب السعودي مفتوح لجميع اللاعبين.