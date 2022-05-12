التعاون يهزم الباطن وينعش حظوظه في البقاء

فاز التعاون على ضيفه الباطن 1 - صفر، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل ليندر تاوامبا هدف المباراة الوحيد للتعاون في الدقيقة العاشرة.
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ورفع التعاون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).
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