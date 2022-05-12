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التعاون يهزم الباطن وينعش حظوظه في البقاء

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التعاون الباطن
من لقاء التعاون والباطن

التعاون يهزم الباطن وينعش حظوظه في البقاء

الرياض - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

فاز التعاون على ضيفه الباطن 1 - صفر، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل ليندر تاوامبا هدف المباراة الوحيد للتعاون في الدقيقة العاشرة.

ورفع التعاون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

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