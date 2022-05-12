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الرائد يواجه النصر بقميص خاص.. والفيحاء يلاقي ضمك

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أيمن يحيى النصر الرائد
لقاء سابق بين النصر والرائد

الرائد يواجه النصر بقميص خاص.. والفيحاء يلاقي ضمك

الرياض - د ب أ

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من المقرر أن يخوض فريق الرائد لقائه مع ضيفه النصر يوم الجمعة ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بقميص خاص تزامنا مع التحول الرقمي للنادي.

ويلعب الرائد مع النصر الجمعة في إطار المرحلة السابعة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

ونشر نادي الرائد صورة القميص الذي سيرتديه الفريق، على حسابه الخاص بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يوم الخميس.

بيان نادي الرائد والقميص الخاص
بيان نادي الرائد والقميص الخاص

وكتب النادي في تغريدته: يشارك فريق الرائد خلال مباراة النصر المقبلة بالدوري السعودي بهذا القميص الخاص بمناسبة إنجاز تحقيق التحول الرقمي بالنادي والتي تأتي ضمن أهداف ورؤية سمو ولي العهد (2030) وتحقيقا لمتطلبات وزارة الرياضة في تطوير الأندية الرياضة بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن الرائد يحتل المركز التاسع حاليا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، عقب تحقيقه 8 انتصارات و6 تعادلات وتلقيه 12 خسارة، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

ويشهد يوم الجمعة مواجهة أخرى في منافسات الدوري، عندما يلاقي الفيحاء فريق ضمك

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