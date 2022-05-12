هتان يقود الشباب للفوز على الفيصلي

فاز الشباب على الفيصلي 1 - صفر، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هتان باهبري هدف المباراة الوحيد للشباب في الدقيقة 75.

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و لعب الفيصلي بعشرة لاعبين بعد طرد حارس مرماه مصطفى ملائكة في الدقيقة 30.

ورفع الشباب رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.