وزارة الرياضة: تعليق المنافسات حتى الاثنين لوفاة الشيخ خليفة بن زايد

أعلنت وزارة الرياضة السعودية يوم الجمعة تعليق المنافسات الرياضية حتى يوم الاثنين 16 مايو نظراً لوفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وجاء في منشور على حساب الوزارة الرسمي في "تويتر": تُعلن وزارة الرياضة تعليق المنافسات الرياضية اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الاثنين 16 مايو 2022، وذلك نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة "رحمه الله".

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وتتبقى 6 مباريات لم تلعب من الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وهي مواجهات الفيحاء وضمك والرائد والنصر والفتح والطائي والأهلي وأبها والاتفاق والحزم والاتحاد والهلال.