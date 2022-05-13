ويلهامسون: لا يوجد منافس للهلال.. والاتحاد صعب في جدة

وصف كريستيان ويلهامسون، اللاعب السابق للهلال والمنتخب السويدي، البرازيلي ماتيوس بيريرا بصاحب الامكانات الرائعة، لكنه شدد على أهمية تقديم الأفضل دائما لضمان الاستمرارية وتحقيق النجاحات، وأثنى كذلك على ما قدمه سالم الدوسري في الفترة الماضية، وأكد أن فريقه السابق ما زال يملك فرصة المنافسة وخطف لقب الدوري أمام الاتحاد.

ويحل الهلال صاحب المركز الثاني "55 نقطة" ضيفا ثقيلا على فريق الاتحاد متصدر الترتيب بـ "61 نقطة".، مساء الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال النجم السويدي الذي خاض أكثر من 80 مباراة بقميص الهلال في تصريحات لـ "العربية. نت" عن المواجهة: تواجدت في مباراة الجولة الأولى التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، كان اتحاد جدة يعاني من بعض الإصابات، والهلال أفضل منه، لا أعلم ما هي ظروف المتصدر في مباراة الأحد، لكن دائما ما تكون مواجهة الاتحاد في جدة صعبة للغاية، الفريقيان يمكنهما تحقيق الفوز، لكنني أعتقد أن الهلال ما زال يملك فرصة خطف اللقب.

وبشأن رأيه حول ما قدمه ماتيوس بيريرا مع الهلال، ذكر: بالطبع هو لاعب يملك إمكانات رائعة، وأريد أن أقول عندما تلعب لأي فريق على أن تحب الاستمتاع بكرة القدم وتقديم أفضل ما لديك، لا يوجد هناك وقت للاسترخاء، عليك أن تقدم كل ما لديك من صميم قلبك، مثلما كان يفعل الفرنسي بافيتيمبي غوميز، كنت أحب الطريقة التي يلعب بها واحترامه للنادي وثقافته لذلك حقق العديد من النجاحات.

وواصل البالغ من العمر "42 عاما": عندما يدفع لك النادي مبالغ كبيرة، يجب أن تقدم المنتظر والمأمول منك وأن تكون الأفضل في كل يوم، وتحقق الإضافة المطلوبة أيضا وتكتسب المزيد من الخبرات، وأن تكون قدوة للاعبين الصغار وأن تساهم في التطور.

وبخصوص رأيه في الامكانات الحالية للفريق لاسيما بعد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مرتين في 2019 و2021، أوضح ويلهامسون: أعتقد أن هناك شيئا مفقودا، لا أعلم ما هو، لكنني لا أرى أن الفريق يملك الحماسة التي كانت موجودة في السابق حاليا، وعندما تلعب للهلال يجب أن تعي شيئا وهو أن ما حققته بالأمس انتهى، يجب أن تنظر إلى الغد وأن تضع ذلك في ذهنك كلاعب، لأنه إذا ركزت على ما حققته سابقا لن تصل إلى المزيد، يجب أن تنظر دائما على القادم لضمان الاستمرارية مثلما يفعل نجوم كرة القدم ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو، وعلى المدرب أن يزرع هذا العقلية في ذهن اللاعبين، لأنه لديك 22 لاعبا يجب أن تصل بهم جميعا إلى أفضل مستوياتهم حتى تتمكن من تعويض هبوط مستوى أي لاعب آخر.

وأشاد اللاعب الذي حصد لقبي دوري مع الهلال إضافة إلى كأس ولي العهد 4 مرات، بتطور مستوى الدوري السعودي، وتابع: أحرص على مشاهدة مباريات الهلال، أعتقد أن الدوري أخذ خطورة كبيرة إلى الأمام في السنوت الأخيرة مع المزيد من اللاعبين الأجانب، ويعجبني بعض اللاعبين، على سبيل المثال مهاجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، وفي الهلال هناك بالتأكيد سالم الدوسري الذي وصل إلى أعلى المستويات في ظل الاحترافية التي يتمتع بها وأتمنى أن يستمر في النمو لأنه لاعب رائع، كذلك هناك القائد سلمان الفرج الذي يؤدي بشكل مميز أيضا.

وأردف: بالنسبة للاعبين المحترفين، هناك المهاجم ماريغا الذي يتمتع بالعقلية والامكانات، خاصة وأن يجتهد دائما لتحقيق الأفضل، وأعتقد أنه من نوعية المحترفين الذين يملكون جينات الهلال، أيضا يعجبني البيروفي أندريه كاريو.

وحول تصريحه السابق تجاه الغريم التقليدي للهلال فريق النصر، رد ويلهامسون: نعم، إذا كنت موجودا في الملعب سأهزم النصر في 10 دقائق، أرى أنه فريق ليس بالسيء، وآمل أن يكون الشباب والأهلي والنصر والاتحاد في أفضل مستوياتهم دائما، لأن الدوري بحاجة إلى أن يكونوا دائما في أفضل حالاتهم، مما يمنح المسابقة المزيد من القوة وسينعكس إيجابيا على المنتخب السعودي، لكن في النهاية أتمنى أن يتوج الهلال فقط بالألقاب.

وواصل: الهلال هو الأفضل في السعودية وقارة آسيا، ولا يوجد منافس ثان ثابت للفريق في السعودية، لأن كل موسم يظهر منافس جديد، أحيانا النصر ثم الاتحاد والأهلي، لا أحد يملك الاستمرارية مثل الهلال.

وخاض السويدي ويلهامسون العديد من المباريات ضد الاتحاد مع فريقه السابق ، وأوضح: لا يوجد خصم صعب واجهته، كان هناك الكثير من اللاعبين الجيدين، أحب دائما مواجهة الأفضل لإبراز قدراتي، لكن إذا تطرقنا إلى أقوى فريق لعبت أمامه من الناحية البدنية، فهو الاتحاد، كان يملك خط دفاع قوي واللعب أمامهم صعب بدنيا.

وأبان: أيضا من المباريات التي ما زالت في ذاكرتي، انتصارنا بخماسية على اتحاد جدة، سجلت هدفين وصنعت هدف أيضا، كان لدينا فريق رائع، كان بإمكاننا الفوز على أي فريق بغض النظر عن المنافس سواء الاتحاد أو غيره، كنا مجموعة واحدة ولدينا أفضل القدرات.

وعن إمكانية سرد قصته مع الهلال، أبان: تجربتي مع الهلال قصة طويلة، لم أكن أعرف شيئا عن الدوري السعودي عندما تعاقدت مع الهلال، لكن كان هناك مدربا عملت معه في السويد يتواجد في نادي الاتحاد، وأكد لي أن الدوري قوي غاية للغاية وسيمنحني فرصة الاستمرار والتواجد مع المنتخب السويدي أيضا، كنت متحمسا جدا وتذكرت عندما وصلت كانت هناك اختلافات عديدة عن أوروبا، في أول ثلاثة أشهر كنت أعمل على التأقلم وشكل الأمر تحديا بالنسبة لي، وبعد ذلك تمكنت من الانسجام مع الفريق والتألق، وبالنسبة لي فتجربتي مع الهلال تعد من الأفضل في مسيرتي الاحترافية، اكتسبت العديد من الخبرات وكان التعامل رائعا في النادي بشكل عام، كنا يدا واحدا وعملنا كمجموعة واحدة أيضا.

وشدد الجناح السويدي على أنه كان يريد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، قائلا: أردت دائما الفوز بالبطولة القارية، ما زلت أتذكر ركلة الجزاء التي أضعتها في ذهاب نصف النهائي أمام ذوب آهان 2010، كلما أتذكر ذلك أشعر بالألم، لأننا كنا نملك فريقا رائعا وكان بإمكاننا تحقيق اللقب القاري، لكنني لن أنسى الترحاب الذي حظيت به من قبل جماهير الهلال في مختلف مدن السعودية، ويسعدني دائما أنهم يتذكرون ما قدمته، ومقارنتي باللاعبين الجدد مصدر فخر لي.

