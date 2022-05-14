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"المسابقات" تعلن مواعيد الجولات المتبقية من الدوري

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"المسابقات" تعلن مواعيد الجولات المتبقية من الدوري

العربية.نت

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قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل مواعيد إقامة الجولات من (27) إلى (30) من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلنت وزارة الرياضة يوم الجمعة تعليق جميع الأنشطة الرياضية حتى يوم الاثنين 16 مايو 2022 نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة "رحمه الله.

وستقام مباريات جولتي 27 و28 في شهر مايو الحالي على أن تستكمل مواجهات الجولتين 29 و30 في يونيو المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبل.

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