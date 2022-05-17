اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات توقف فهد المولد 18 شهراً

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات يوم الثلاثاء إيقاف فهد المولد لاعب اتحاد جدة 18 شهراً لثبوت تعاطيه مادة محظورة.

وجاء في بيان لجنة الرقابة على المنشطات "إيقاف فهد المولد عن المشاركة في جميع المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا ويبدأ منذ فترة الإيقاف المؤقت في 28 مارس من العام الجاري" بالإضافة إلى "حظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية وعودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي".

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وأوضح بيان اللجنة أن المادة المحظورة تسمى Furosemide وهي مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وأن اللاعب قدم العينة A في 23 مارس قبل أن يستلم نتيجتها في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وزاد منشور اللجنة بأن اللاعب تنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة B.