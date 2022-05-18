جارديم: أردت لاعب توتنهام.. وسلوك بيريرا لم يعجبني

كشف ليوناردو جارديم، المدرب السابق للهلال السعودي، أنه أراد التعاقد مع البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام الإنجليزي، مشيرا إلى أن تصرف ماتيوس بيريرا لم يعجبه وطالب باستبعاده.

وقال المدرب البرتغالي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: أردت التعاقد مع لوكاس بيريرا من توتنهام ولم أنجح في ذلك، والنادي كان يتابع البرازيلي ماتيوس بيريرا وانضم بعد ذلك إلى الفريق، لكن كان لديه سلوك لم يرق لي، واتفقت مع الإدارة على استبعاده قبل أن يعود مجددا، لأن الهلال ناد كبير ولديه وضع يجب أن يحترم من قبل الجميع.

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وأضاف: أنا من قمت بالحديث عن النيجيري إيغالو، لأنه كان مميزا في الشباب، وكذلك طلبت جلب سعود عبدالحميد بعد متابعته في أولمبياد طوكيو مع المنتخب السعودي.

وبشأن إقالته من تدريب الهلال في فبراير الماضي، ذكر المدرب البالغ من العمر "47 عاما": القرار فاجأني، لأنني حققت لقب دوري أبطال آسيا التي هي المنافسة الأهم، ثم فزنا بكأس السوبر أيضا، وفي ديسمبر تحدثت مع الإدارة وقلت لهم أننا بحاجة إلى دماء جديدة والتعاقد مع لاعبين إلى ثلاثة، والتعاقد مع ميتشائيل جاء لكي يكون بديلاً لسالم الدوسري الذي خاض العديد من المباريات مع الهلال والمنتخب.

وأردف: كاريو لاعب مميز وأعرفه منذ أن كان مع سبورتنغ لشبونة، لكن كان عليه أن يلعب في أميركا الجنوبية مع منتخب بلاده، وعانى من فارق التوقيت ولم يتدرب كثيرا بسبب الإصابة، وكانت بداية الموسم صعبة بالنسبه له، ومشاكلي في الهلال تمثلت في عدم القدرة على العمل بسبب تواجد الكثير من اللاعبين الدوليين مع السعودية والمنتخبات الأخرى.

وأشار جارديم إلى أنه تابع مباراتين للهلال بعد إقالته، مبديا سعادته بالانتصارات التي حققها الفريق مؤخرا، ورأى أن الفريق بإمكانه تحقيق الدوري وكأس الملك، مشددا على أن حقبته مع الفريق كانت أقوى من المدرب الحالي دياز، لأنه فاز على أندية قوية في الآسيوية.

وختم حديثه، قائلا: ذكرى الهلال جميلة، وتقييمي لتجربتي 8 من 10 بعد أن حققت بطولتين.