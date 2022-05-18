رازوفيتش الفيحاء.. مدرب يصل النهائيات ولا يكسبها

لم يعرف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء طعم المباريات النهائية قبل وصوله إلى منطقة الخليج في موسم 2017-2018، إلا أنه لم يستطع الفوز بالنهائيات الثلاثة التي خاضها لسبب أو آخر.

وقاد رازوفيتش مدافع بارتيزان الصربي السابق، الفيحاء إلى خوض نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، إذ سيواجه الهلال في المباراة النهائية يوم الخميس على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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وكانت أبعد نقطة يصلها فوك في تجاربه السابقة قبل الخليج هي ربع نهائي كأس صربيا مع بارتيزان موسم 2013-2014، لكن في موسمه الأول بالسعودية عندما كان مدرباً للفيصلي استطاع إيصال الفريق إلى نهائي كأس الملك.

وتأهل الفيصلي حينها لملاقاة اتحاد جدة عقب الفوز على جاره الأهلي بهدف دون رد، لكنه خسر بثلاثة أهداف لهدف أحرزها عبد الرحمن الغامدي وربيع سفياني وعبد العزيز العرياني، مقابل هدف سعيد الربيعي للفيصلي.

وتوجه رازوفيتش بعد تلك المباراة إلى الإمارات لخوض تجربة جديدة مع الظفرة، لنهائي كأس رئيس الدولة موسم 2018-2019، مقصيًا بطل الدوري الشارقة في نصف النهائي، ولم يشفع له هدف سعيد الكثيري المتأخر لمعادلة النتيجة بعدما تقدم أحمد خليل بهدفين لشباب الأهلي أهديا اللقب لفريق مدينة دبي.

وتسببت جائحة كورونا في حرمان مدرب الفيحاء الحالي من فرصة رفع كأس رئيس الدولة موسم 2019-2020، بعدما وصل للنهائي الثاني تواليًا رفقة الظفرة.

وأسقط رازوفيتش عجمان والجزيرة وبني ياس خلال مشواره لمقابلة العين بالنهائي، قبل أن يقرر الاتحاد الإماراتي إلغاء الموسم الكروي بجميع مسابقاته دون تحديد هوية أبطاله.