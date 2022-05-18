سعود عبدالحميد يبحث عن أول لقب في مسيرته

يتطلع سعود عبدالحميد، لاعب الهلال، إلى تحقيق أول بطولة في مسيرته على مستوى الأندية، عندما يدافع عن ألوان الهلال ضد الفيحاء، يوم الخميس، في نهائي كأس الملك، وذلك على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

ولم يحقق الظهير الأيمن الشاب أي بطولة في مسيرته مع ناديه السابق الاتحاد والممتدة لأربعة مواسم تقريبا، والتي خاض خلالها أكثر من 80 مباراة بمعدل 7343 دقيقة لعب، كما أنه اللاعب الوحيد في قائمة الهلال بنهائي كأس الملك، الذي لم يسبق له تحقيق أي لقب في مسيرته.

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وفي أول موسمين لسعود عبدالحميد مع اتحاد جدة في الدوري، كان الفريق يسعى للابتعاد عن الهبوط، قبل أن يحتل المركز الثالث في الموسم الماضي.

وتمكن من بلوغ نهائي كأس الملك في موسمه الأول مع الاتحاد 2018-2019، إلا أن الأخير خسر النهائي أمام التعاون بنتيجة 2-1، قبل أن يودع المنافسات من دور الـ 16 في الموسم التالي على يد الفتح، وفي الموسم الماضي خرج فريقه السابق من ربع النهائي أمام الفتح ذاته.

وكانت الميدالية الفضية الثانية للاعب الشاب في بطولة كأس العرب التي خسر اتحاد جدة لقبها أمام الرجاء المغربي في أغسطس 2021.

وانتقل سعود عبدالحميد إلى الهلال في يناير 2022 قادما من الاتحاد بعقد يمتد إلى 2025، وبات بإمكان صاحب الـ 22 عاما تحقيق أول ألقابه في مسيرته، عندما يخوض النهائي الثاني له في كأس الملك والثالث في مسيرته مع الأندية، ولكن هذه المرة بألوان الفريق الأزرق وضد الفيحاء.

وعقب انتقاله إلى بطل قارة آسيا، شارك سعود عبدالحميد لأول مرة أيضا في كأس العالم للأندية وحل فريقه رابعا في الترتيب، وخاض حتى الآن 18 مباراة بمعدل لعب وصل إلى 1187 دقيقة، دون تسجيل أي هدف، إلا أنه ساهم في إحراز هدفين لفريقه، الأول أمام ضمك في الدوري، والثاني ضد النصر في ربع نهائي كأس الملك.

وسيلعب عبدالحميد، يوم الخميس، مباراته الخامسة ضد الفيحاء، حيث سبق وفاز مع الاتحاد في مباراتين وخسر لقاء، قبل أن يتذوق طعم الهزيمة أمام الفيحاء مع الهلال أيضا، علما بأن آخر مباراة فاز فيها سعود عبدالحميد على الفيحاء كانت في الدور الثاني للدوري في موسم 2019-2020.