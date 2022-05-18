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قيمة بيريرا السوقية تفوق فريق الفيحاء كاملاً

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بيريرا في لقاء سابق بين الهلال والفيحاء

قيمة بيريرا السوقية تفوق فريق الفيحاء كاملاً

دبي - عبدالملك الجزولي

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يتفوق الهلال بفارق شاسع من ناحية القيمة السوقية على فريق الفيحاء الذي يواجهه، مساء الخميس، ضمن نهائي كأس الملك، الذي يقام على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، بينما تعد قيمة اللاعب ماتيوس بيريرا أعلى من فريق الفيحاء.

ويتطلع الفيحاء إلى تحقيق أول بطولة في تاريخ النادي على مستوى المحترفين، وسيتعين عليه الفوز على الفريق الأغلى في قارة آسيا من ناحية القيمة السوقية، وأيضا يعد الهلال بطل النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا، والتي حققها مرتين في آخر ثلاث نسخ.

لقاء سابق بين الهلال والفيحاء
لقاء سابق بين الهلال والفيحاء

وتبلغ القيمة السوقية للهلال 60.45 مليون يورو كأغلى ناد في القارة الصفراء، وذلك حسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص في قيمة وأرقام اللاعبين والأندية والمنتخبات.

وبحسب أرقام القيمة السوقية، يتفوق الهلال بأكثر من 6 أضعاف على فريق الفيحاء، والذي لا تتجاوز قيمته السوقية 9.60 مليون يورو، ويتواجد في المرتبة الـ 73 على صعيد قارة آسيا.

بيريرا الأغلى في الهلال
بيريرا الأغلى في الهلال

وتفوق قيمة البرازيلي ماتيوس بيريرا، صانع ألعاب الفريق الأزرق، جميع لاعبي الفيحاء ككل، إذ تصل قيمة اللاعب القادم من وست بروميتش الإنجليزي إلى 12.50 مليون يورو، وهو أكثر من قيمة فريق الفيحاء ككل بـ 3 ملايين تقريبا.

أوسو لاعب الفيحاء
أوسو لاعب الفيحاء

ويعد الدولي الغاني صامويل أوسو أغلى لاعب في الفيحاء من ناحية القيمة السوقية بـ 1.40 مليون يورو.

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