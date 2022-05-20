الفيحاء يتجاوز الهلال ويتوج بلقب كأس الملك

توج الفيحاء بلقب كأس الملك للموسم الرياضي 2021-2022، مساء يوم الخميس، عقب تفوقه في المباراة النهائية على الهلال بركلات الترجيح 3-1، عقب تعادلهما 1-1 في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

وأحرز سالم الدوسري هدف التقدم للهلال في الوقت الأخير من الشوط الأول، وأدرك رامون لوبيز التعادل للفيحاء في الدقيقة 66 من الشوط الثاني، لتمتد بعدها المباراة للأشواط الإضافية وصولا إلى ركلات الترجيح.

مادة اعلانية

ولم تشهد دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1 -1، وليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، هاجم الهلال منافسه بكل قوة، رغبة منه في تسجيل هدف يحسم به اللقاء واللقب، لكنه واجه دفاعا قويا من الفيحاء ومن خلفه الحارس ستويكوفيتش.



وفي الشوط الإضافي الثاني، واصل الهلال محاولاته لتسجيل الهدف الثاني، فيما بادله الفيحاء الضغط على فترات، لكن ذلك لم يسفر عن أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1 - 1 ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح.

وابتسمت ضربات الترجيح لفريق الفيحاء، الذي سجل له رامون لوبيز وعلي الزقعان وتاخستيديس، فيما أضاع ريكاردو رايلر وحسين الشويش، فيما سجل للهلال مصعب الجوير، وأضاع كل من إيغالو وسلمان الفرج وعبد الله الحمدان.





