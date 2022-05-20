الفيحاء ينهي صيام 69 عاماً ببطولة كأس الملك



أنهى الفيحاء انتظاراً دام 69 عاماً للحصول على بطولته الأولى وذلك عندما حقق بطولة كأس الملك يوم الخميس على حساب الهلال بركلات الترجيح 3-1.

وحقق الفيحاء البطولة عقب الفوز على الهلال بركلات الترجيح 3-1 بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1 مساء الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجوهرة.

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وتأسس نادي الفيحاء الواقع في مدينة المجمعة في العام 1953، وكان ظهوره الأول في دوري المحترفين السعودي مطلع موسم 2017-2018.



وحقق الفيحاء إنجازاً تاريخياً بحصوله على بطولة كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، ليضمن الوصول إلى بطولة كأس دوري أبطال آسيا التي ستقام الموسم بعد المقبل.

وشق الفيحاء طريقه نحو الكأس بانتصار كبير على أبها بأربعة أهداف دون رد جاءت عن طريق باناغيوتيس تاختسيديس ومالك العبد المنعم وأمادو موتاري ورامون لوبيز.

وتأهل لنصف النهائي بانتصار هام من أرض الباطن بهدفين لهدف كانا بتوقيع ألكسندر تراغكوفسكي و باناغيوتيس تاختسيديس من علامة الجزاء.

وقاد هدف محمد أبو سبعان وتألق الحارس فلاديمير ستويكوفيتش الفريق "البرتقالي" لنهائي البطولة بعد الانتصار على اتحاد جدة بهدف نظيف على ملعب مدينة المجمعة.



وكانت أبعد نقطة وصل إليها الفريق في البطولة قبل لقب النسخة الحالية، ربع نهائي موسم 2017-2018 وخسر بصعوبة من أهلي جدة بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل في الوقتين الأصليين والإضافيين بهدفين لمثلهما.

