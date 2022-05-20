حارس الفيحاء يحقق بطولته الـ 11

حقق فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى الفيحاء، بطولته رقم 11 في مسيرته الاحترافية التي ارتدى خلالها قميص 13 فريقا.
وقاد الحارس الصربي الفيحاء للفوز بالبطولة الأولى في تاريخ النادي، عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 3-1، وأحرز سالم الدوسري هدف التقدم للهلال في الوقت الأخير من الشوط الأول، وأدرك رامون لوبيز التعادل للفيحاء في الدقيقة 66 من الشوط الثاني، لتمتد بعدها المباراة للأشواط الإضافية وصولا إلى ركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
وانتقل الحارس البالغ من العمر "38 عاما" إلى الفيحاء في الصيف الماضي قادما من بارتيزان الصربي، وتمكن في موسمه الأول من تحقيق لقب كأس الملك على حساب الهلال.
ولعب ستويكوفيتش بمسابقات عديدة في صربيا والبوسنة إضافة إلى فرنسا والبرتغال وإسبانيا واليونان وكذلك إنجلترا وإسرائيل، قبل أن ينتقل إلى السعودية مع الفيحاء.
وحقق ستويكوفيتش السوبر البرتغالي مع سبورتينغ لشبونة في 2008، وكذلك لقب الدوري الصربي 4 مرات، إضافة إلى 4 نسخ لكأس صربيا أيضا، وفي إسرائيل توج بالكأس.
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