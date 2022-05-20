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رئيس الفيحاء: حسمنا اللقب بـ "الهدوء"

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فرحة الفيحاء باللقب

رئيس الفيحاء: حسمنا اللقب بـ "الهدوء"

العربية. نت

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كشف عبدالله أبانمي، رئيس نادي الفيحاء، أن الهدوء ومنح الثقة للاعبين قادهم إلى تحقيق لقب كأس الملك على حساب الهلال عبر ركلات الترجيح، مساء يوم الخميس، في المباراة التي أقيمت في جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة 1-1، قبل أن تمنح ركلات الجزاء اللقب الأول للفيحاء.

وقال أبانمي في تصريحات بعد التتويج: يوم تاريخي للنادي، تمكنا من تتويج جهودنا، وتعاملنا مع النهائي بهدوء ومنحنا اللاعبين الثقة المطلوبة مع إبعاد أي ضغوط عنهم.

وواصل: مر الفريق بظروف صعبة بداية من تقدم الهلال بهدف ثم لعب الأشواط الإضافية إضافة إلى الإصابات التي عانى منها الفيحاء قبل النهائي، لكن التخطيط المسبق والهدوء وعمل الأسرة الواحدة قادنا إلى تحقيق كأس الملك.

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