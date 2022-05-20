رازوفيتش يكسر نحس "النهائيات" على حساب الهلال

أنهى الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء النحس الذي لازمه في نهائيات الكأس عندما قاد فريقه إلى إنجاز تاريخي بالفوز على الهلال في المباراة النهائية والفوز بكأس الملك عبر ركلات الترجيح 3-1 بعدما تعادل الفريقان 1-1 في الأشواط الأصلية والإضافية.
وظفر رازوفيتش (49 عاماً) بالكأس الغالية في محاولته الرابعة بعدما باءت محاولاته السابقة في السعودية والإمارات بالفشل، إذ كان طرفاً في نهائي نسخة 2018 الذي جمع فريقه السابق الفيصلي باتحاد جدة، لكنه خسر المباراة 3-1.
وانتقل فوك إلى الإمارات لتدريب الظفرة في موسم 2018-2019، وفي موسمه الأول بلغ نهائي كأس رئيس الدولة قبل أن يخسر 2-1 في المباراة النهائية أمام شباب أهلي دبي.
وعاد رازوفيتش وفريقه الظفرة للمحاولة مجدداً في الموسم اللاحق وبلغ المباراة النهائية أمام العين، قبل أن يقرر الاتحاد الإماراتي إلغاء الموسم الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد دون تحديد الأبطال.
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