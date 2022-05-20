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سامي الخيبري: ترشيح الهلال قادنا إلى لقب كأس الملك

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سامي الخيبري
الخيبري يحتفل بكأس الملك بعد الفوز على الهلال

سامي الخيبري: ترشيح الهلال قادنا إلى لقب كأس الملك

العربية.نت

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أكد سامي الخيبري، مدافع الفيحاء، أن فريقه كان عازماً على تحقيق لقب كأس الملك، لاسيما وأن الترشيحات كانت تصب لمصلحة الهلال، وهو الأمر الذي أبعد الضغوط عن لاعبي فريقه.

وتوج الفيحاء بأول بطولة في تاريخ النادي عقب تجاوزه للهلال بركلات الترجيح، يوم الخميس، في النهائي الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بعد نهاية الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وقال الخيبري في تصريحات تلفزيونية بعد التتويج: الكل كان يرشح الهلال للفوز باللقب، وهذا أبعد الضغوط عن الفريق.

وأضاف: لم نستسلم بعد استقبال هدف الهلال، وتعاملنا مع اللقب دقيقة بدقيقة، وبالنسبة لي أطمح للتواجد مع المنتخب السعودي.

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