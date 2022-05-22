الأهلي يستهدف نقاط أبها.. والفتح في مواجهة الطائي

يسعى الأهلي إلى الاقتراب من ضمان البقاء عندما يستضيف أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم الأحد فيما يحل الطائي ضيفا على الفتح.

ويستقبل الأهلي أبها ضمن الجولة 27 في مباراة تهم الفريقين الساعيين إلى الابتعاد عن مراكز الهبوط بعدما تأكد هبوط الحزم كأول الفرق التي هبطت إلى دوري الدرجة الأولى.

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ويقع الأهلي في المركز الحادي عشر بين ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بـ29 نقطة فيما يحتل أبها المركز السابع بـ33 نقطة.

وسيسعى الأهلي إلى تجاوز تعثراته في المباراتين الأخيرتين بعد خسارته من الهلال برباعية وتعادله مع الباطن في الجولة الماضية، وهي الأهداف نفسها للنادي القادم من الجنوب إذ خسر من الفتح وتعادل مع التعاون والفيصلي تواليا.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء يستهدف أصحاب الأرض ضمان البقاء في مهمة صعبة أمام الطائي الساعي إلى الابتعاد عن المراكز الأخيرة. ويقع الفتح ثامنا في الترتيب بـ32 نقطة فيما يحتل الطائي المركز الرابع عشر بـ29 نقطة.

وكان الفتح خسر أمام الفيصلي وتعادل مع الاتحاد تواليا في جولتيه الأخيرتين بينما تعثر الطائي في 5 مباريات متتالية بخسارتين أمام الأهلي وأبها و3 تعادلات مع التعاون والشباب والرائد.