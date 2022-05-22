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الطائي يخطف نقاط الفتح في صراع البقاء

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فرحة الهدف الثاني

الطائي يخطف نقاط الفتح في صراع البقاء

الرياض - د ب أ

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تغلب الطائي على مضيفه الفتح 2 - 1 يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الطائي عن طريق مختار علي في الدقيقة 24، قبل أن يدرك أيمن الخليف التعادل للفتح في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 79 ،سجل دينير هدف الفوز للطائي.

ورفع الطائي رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة خلف الفتح صاحب المركز الثامن.

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