النصر يقترب من "الثاني" بثلاثية الرائد

فاز فريق النصر على مضيفه الرائد 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل أهداف النصر سلطان الغنام وأندرسون تاليسكا وغونزالو مارتينيز في الدقائق الثامنة و75 و89، ورفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد الرائد عند 30 نقطة في المركز العاشر.
وكان فريق الحزم هبط رسميا من دوري كأس محمد بن سلمان بعد خسارته 2 - 5 في وقت سابق، وسجل أهداف الاتفاق كل من روبين كوايسون في الدقيقة 30 وأمين يونس في الدقيقة 42، ونعيم السليتي (هدفين) في الدقيقتين 54 و56 وأحمد الغامدي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
فيما سجل هدفي الحزم سلطان عبود فقيهي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وأولا جون في الدقيقة 76.
ورفع الاتفاق رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد الحزم عند 17 نقطة في المركز السادس عشر الأخير، ليتأكد هبوطه من دوري المحترفين رسميا.
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