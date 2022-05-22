بمشاركة حجازي.. الاتحاد يفوز في 58% من مبارياته

عول نادي الاتحاد على مدافعه المصري أحمد حجازي منذ مشاركته الأولى مع الفريق في صيف 2020 بعد قدومه من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ولعب المدافع المصري دورا أساسيا في دفاعات الفريق الغربي إذ ساهم بمساعدة الفريق على المنافسة في موسم 2020 – 2021 والوصول إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي خسرها الفريق في النهائي أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح. فيما يتربع الفريق في الموسم الحالي على صدارة ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين كما وصل إلى نصف نهائي كأس الملك قبل أن يقصيه الفيحاء البطل.

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ومنذ قدومه في أكتوبر 2020 لعب حجازي 40 مواجهة مع الاتحاد في الدوري لم يتعرض الفريق خلالها إلى الخسارة سوى في 5 مواجهات، 3 منها كانت في الموسم الماضي تحت قيادة البرازيلي فابيو كاريلي المدرب السابق للفريق وخسر حينها أمام أبها والاتفاق والفيصلي، لتصل نسبة فوز الفريق الغربي عند مشاركة مدافع فيورنتينا ووست بروميتش ألبيون السابق إلى 57.5%.

وفي الموسم الحالي، خاض حجازي 15 مواجهة خسر اثنتين أمام الفيحاء والشباب فيما انتصر في 10 وتعادل في اثنتين قبل أن يغيب المدافع لاستحقاقات منتخب بلاده ويتعرض بعدها لإصابة أبعدته طويلا.

وكان أحمد حجازي أصيب في ربع نهائي كأس أفريقيا أمام منتخب المغرب بتمزق في العضلة الضامة أواخر يناير الماضي ليبتعد بعدها هن الملاعب حتى منتصف مايو الحالي إذ أشارت عدة تقارير بجاهزية اللاعب بعد خوضه عددا من البرامج التأهيلية في أوروبا قبل عودته إلى التدريبات الجماعية في نادي الاتحاد.

وستكون مواجهة حجازي للهلال في حال مشاركته هي الثانية في مسيرته بعد مشاركته في مواجهة الفريقين في دور الذهاب من الموسم الماضي والتي انتهت بالتعادل وغيابه عن الإياب لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة للكلاسيكو، بينما تسببت إصابته أمام المغرب بغيابه عن مواجهة الذهاب بين الهلال والاتحاد من الموسم الحالي.