بوشروان: الهلال في وضع صعب.. وحمدالله هداف

توقع المغربي هشام بوشروان، اللاعب السابق لاتحاد جدة، أن يحسم الفريق مباراته المقبلة أمام الهلال، ويتمكن من تحقيق لقب الدوري السعودي، بعد غياب دام لـ 11 عاما، نظرا للمساندة الجماهيرية التي يتمتع بها والدعم الإداري.

ويحل الهلال صاحب المركز الثاني "55 نقطة" ضيفا ثقيلا على فريق الاتحاد متصدر الترتيب بـ "61 نقطة"، يوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال اللاعب الذي لعب مع الاتحاد خلال الفترة من 2008 إلى 2010، في تصريحات لـ "العربية.نت" عن لقاء يوم الاثنين: الفريق غاب عن الدوري لفترة طويلة، ولديه الآن فرصة التتويج ويمكن أن يحسم البطولة أمام الهلال إذا حقق الفوز، لكنها ستكون مباراة صعبة، إلا أن حظوظ الاتحاد أكبر في الفوز، خاصة أن الهلال يمر بظروف صعبة بعد خسارة لقب كأس الملك أمام الفيحاء.

وأضاف: بشكل عام المهمة صعبة أمام بطل آسيا والفريق الحائز على لقب الدوري السنة الماضية، لأن الهلال دائما ما يكون قويا داخل أرضه وخارج ملعبه أيضا، لكن اتحاد جدة بإمكانه الفوز نظرا للخبرة التي يتمتع بها اللاعبون، والمشوار الجيد الذي حققه هذا الموسم، وأتمنى أن يحتفل الفريق بتحقيق لقب الدوري أمام الهلال.

وتوقع بوشروان أن يحقق الاتحاد لقب الدوري بنسبة كبيرة، موضحا: أتمنى أن يحسم اللقب أمام الهلال، لأن الفريق يستحق أن يكون بطلا هذا الموسم إذا نظرنا إلى مشواره الموسم الحالي، إضافة إلى الانتصارات التي حققها على الأندية الكبيرة في المسابقة، وكل مواصفات البطل موجودة لدى الاتحاد.

وكان بوشروان قد ساهم في تحقيق آخر لقب دوري لاتحاد جدة بموسم 2008-2009، وحسم اللقب بهدفه الثاني أمام الهلال في المباراة التي انتهت 2-1.

وعن تلك المواجهة، ذكر: هدف كان للتاريخ بالنسبة لي لأنه حسم اللقب، على الرغم من أننا كنا بحاجة إلى التعادل لتحقيق الدوري، لكننا انتصرنا في تلك المواجهة، بهدفين عن طريق نايف هزازي والهدف الثاني الذي أحرزه.

ووصف هشام بوشروان مواطنه عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد باللاعب المميز، وأثنى على الإمكانات التي يتمتع بها، وواصل: ساهم في إحراز مجموعة من الأهداف للفريق، وأتمنى له التوفيق أمام الهلال، وهو من نوعية المهاجمين الذين يمكنهم التسجيل في مرمى أي فريق لأنه هداف.

وبشأن رأيه في ثنائية البرازيليين رومارينيو وإيغور كورونادو، قال: هما مميزان، إلا أن كورونادو غاب لفترة عن الفريق، بسبب الإصابة، لكنه تمكن من العودة لمستواه وأتمنى أن يكون حاسما أمام الهلال، وأن يقدم مهاراته عن طريق تمريراته المميزة وعرضياته ويستغل كذلك ميزة تسديد المخالفات.

وأثنى بو شروان على ارتفاع مستويات الدوري السعودي، الذي بات وجهة جذابة لكبار اللاعبين والمدربين حول العالم، مؤكدا أن وجود 7 أجانب وزيادة العدد إلى 8 في الموسم المقبل يساهم في ارتفاع قوة المنافسة.

وحول اللاعب الذي يرى أن أسلوب لعبه قريب منه، ذكر: لكل لاعب طريقته في اللعب وموهبة مختلفة، لكن بحكم استخدامي للقدم اليسرى، أرى أن مراد باتنا، لاعب الفتح، من اللاعبين المميزين والذين يقدمون مستويات كبيرة، وضمن أفضل المحترفين.

ووصف بوشروان جمهور الاتحاد بالأفضل في السعودية، مبينا: دائما ما يساندون الاتحاد وأشكرهم على كل ما قدموه لي أثناء تواجدي مع الفريق، وهم الأفضل في السعودية، وعليهم الاستمرار في مساندة الفريق حتى يعود كما كان سابقا.