كريم الأحمدي: الهلال تحت الضغط.. وعلى الاتحاد مواجهته بذكاء

شدد كريم الأحمدي، اللاعب السابق لاتحاد جدة، أن الفريق يملك فرصة كبيرة لتحقيق لقب الدوري السعودي، لكنه حذر من الميزة التي يتمتع بها الهلال، وهي التعامل مع الضغوط نظرا للخبرة التي يتمتع بها.

ويحل الهلال صاحب المركز الثاني "55 نقطة" ضيفا ثقيلا على فريق الاتحاد متصدر الترتيب بـ"61 نقطة"، يوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وخاض الدولي المغربي السابق أكثر من 90 مباراة مع الفريق الغربي، الذي انتقل له في فترة الانتقالات الصيفية 2018 قادما من فينورد الهولندي، وحمل شارة القيادة قبل أن ينهي تعاقده مع الاتحاد في يناير الماضي، إلا أنه ما زال متواجدا مع الفريق ويتدرب معه.

وقال البالغ من العمر "37 عاما" في تصريحات لـ"العربية.نت" عن اللقاء: أعتقد أننا أمام فرصة كبيرة لتحقيق لقب الدوري، لاسيما أننا نملك لاعبين رائعين، وأثبتنا ذلك في المباريات الكبيرة التي فزنا بها، ويمكننا الانتصار على أي خصم خاصة عندما نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا.

وأضاف الأحمدي: نحن نحترم الهلال لأنه فريق كبير، لكن الضغوط عليهم أكبر حيث الفارق بيننا 6 نقاط، لذلك يجب أن نلعب بذكاء ونتحكم في المباراة، كما لدينا الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم التسجيل، لذا يجب علينا أن نكون منظمين في الناحية الدفاعية وبشكل جيد للغاية.

وحول الأسباب التي أدت إلى اختلاف مستوى الفريقين عن المواسم الماضية، أوضح: منذ اليوم الأول وضعنا في أذهننا أنه يمكننا الفوز بالدوري، وفي الموسم الماضي كنا قريبين جدا من الهلال بطل المسابقة.

وبشأن خطورة مواجهة فريق مثل الهلال، أجاب كريم الأحمدي: خطورة الهلال تكمن في أنه لديه الكثير من الخبرة، ويعرف كيف يلعب من أجل تحقيق الكؤوس والفوز بالدوري، لذلك فهم يجيدون التعامل مع الضغوط.

ووصف الأحمدي رومارينيو بأفضل لاعب في الدوري السعودي هذا الموسم، وختم حديثه قائلا عن جماهير اتحاد جدة: هم أفضل جمهور رأيتهم، لأنهم كانوا معنا في الأوقات السيئة عندما كدنا نهبط إلى دوري الدرجة الأولى.