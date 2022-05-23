الأهلي يتعثر بالتعادل مع أبها.. ويبقى في "دائرة الخطر"

فرض أبها التعادل على مضيفه الأهلي 1-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدّم أبها بواسطة التونسي سعد بقير (37)، قبل أن يدرك الأهلي التعادل عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو (44).

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وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع أبها رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس.

في المقابل، اقتنص الطائي ثلاث نقاط ثمينة إثر فوزه على مضيفه الفتح 2-1، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء. وسجل للطائي مختار علي (24) والبرازيلي دينير غوميس (79)، وللفتح أيمن الخليف (71).

ورفع الطائي رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، بينما بقي الفتح على رصيده السابق 32 نقطة في المركز الثامن.