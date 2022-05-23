بعد تتويجه بكأس الملك.. الفيحاء يستضيف ضمك لتأكيد البقاء

يستضيف الفيحاء يوم الاثنين نظيره ضمك ضمن مواجهات الجولة 27 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد أيام من فوزه بكأس الملك.

وتوج الفيحاء ببطولة كأس الملك على حساب الهلال في النهائي يوم الخميس الماضي والذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

مادة اعلانية

ويسعى المضيف إلى تجنب دخول صراع البقاء إذ يحتل المركز السادس برصيد 33 نقطة وفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط فيما يملك ضمك صاحب المركز الخامس 42 نقطة.

ويدخل ضمك اللقاء أملا في الحصول على مركز متقدم رغم ابتعاده عن الشباب الرابع بفارق 8 نقاط بعد ضمانه البقاء ضمن مصاف أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.