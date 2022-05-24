الاتحاد يسجل رقماً سلبياً للمرة الأولى خلال الموسم

تسبب فوز الهلال على الاتحاد وتقليصه للفارق بينهما في كلاسيكو الكرة السعودية يوم الاثنين إلى تعرض أصحاب الأرض إلى تعثرهم الثالث توالياً خلال الموسم الحالي في جميع البطولات للمرة الأولى، والثانية على مستوى بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقلب الهلال خسارته بهدف دون رد إلى فوز بثلاثية على ملعب مضيفه الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية ليقلص الفارق بينهما إلى 3 نقاط مع تبقي 3 جولات حتى نهاية المسابقة.

وتعود المرة الوحيدة التي تعرض فيها الاتحاد إلى تعثرين متتاليين في مسابقة الدوري إلى الجولتين الثامنة والتاسعة عندما تعادل مع ضمك بلا أهداف وخسر من الشباب بهدفين دون رد.

ومنذ مطلع الموسم الحالي لم يتعرض النادي الغربي إلى أكثر من تعثرين متتاليين قبل مواجهة الهلال لتكون خسارة الكلاسيكو هي التعثر الثالث المتتالي لفريق مدينة جدة في جميع البطولات بعدما خسر في أوائل أبريل الماضي أمام الفيحاء في نصف نهائي كأس الملك بهدف دون رد قبل التعادل مع الفتح في الجولة الماضية بأربعة أهداف لمثلها.

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