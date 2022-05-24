الهلال يهزم اتحاد جدة بثلاثية ويبقي على آماله في اللقب

قلص الهلال الفارق مع الاتحاد في صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى ثلاث نقاط بفضل ثنائية ميتشايل ديلغادو وهدف سالم الدوسري في فوز حامل اللقب 3-1 في جدة يوم الاثنين.

ورفع الهلال، الذي دخل المباراة من أجل عدم الخسارة بفارق هدفين حتى لا يفقد لقبه، رصيده إلى 58 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد المتصدر برصيد 61 نقطة قبل ثلاث جولات على النهاية.

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وحول الهلال تأخره بهدف من ركلة جزاء عبر البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 32 إثر تسديدة من مواطنه إيغور كورنادو، العائد بعد غياب طويل للإصابة خلال الجولة الماضية أمام الفتح، ارتطمت في يد المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون-سو واحتسبها الحكم محمد الهويش بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وبعدها بعشر دقائق أدرك البرازيلي ميتشايل التعادل للضيوف عبر تسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لم يلحق بها مواطنه مارسيلو غروهي حارس الاتحاد الذي أصيب في الكرة ذاتها ليغادر بعدها الملعب في تبديل اضطراري ليشارك بدلا منه راكان النجار.

وألغى الحكم هدفا لرومارينيو بداعي التسلل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وذلك بعدما تصدى عبد الله المعيوف بقدمه لتسديدة برونو هنريكي مهاجم الاتحاد. وقبلها تصدى المعيوف بقدمه أيضا لتسديدة للمغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 27 إثر هجمة مرتدة منظمة لأصحاب الأرض. وتراجع الهويش في قرار احتساب ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 12 بعد سقوط ميشيل داخل المنطقة إثر عرقلة من المدافع عبد الرحمن العبود.

وفي الدقيقة 59 تألق علي آل بليهي ليمنع تسديدة لحمد الله قبل أن يضع الكرة في المرمى بعد خروج خاطئ للمعيوف من مرماه. لكن في الدقيقة 66 وضع سالم الدوسري الهلال في المقدمة بتسديدة مباشرة بباطن القدم من عند حدود منطقة الجزاء إثر تمريرة بضربة رأس من زميله النيجيري أوديون إيغالو.

وعزز ميشيل تقدم الهلال عندم سجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 70 بتسديدة أرضية زاحفة من عند حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية رائعة من الدوسري. وهذه أول ثنائية يسجلها ميتشايل، المنتقل لفريق العاصمة الرياض في يناير الماضي، في الدوري.