سلمان الفرج: أتمنى خسارة الاتحاد في المباريات المقبلة

تمنى سلمان الفرج قائد الهلال خسارة اتحاد جدة في مبارياته المقبلة كي يتسنى لفريقه الفوز ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع تقليص الفارق بينهما إلى 3 نقاط.

وفاز الهلال على مضيفه اتحاد جدة 3-1 يوم الاثنين ليصبح رصيده 58 مقابل 61 نقطة للاتحاد المتصدر، مع بقاء 3 جولات على نهاية المسابقة.

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وقال الفرج في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة: لو خسرنا مباراة اليوم لكنا قد فقدنا فرصة الدوري، لكن عدنا وسنقاتل، وأتمنى أن يخسر الاتحاد في المباريات المقبلة، ليكون بإمكان الهلال الفوز بالبطولة.

وواصل: قاتلنا في مباراة الاتحاد وسنستمر في القتال حتى آخر رمق، قدمنا مباراة جميلة أمام نادِ كبير واستطعنا استغلال كل فرصة في المباراة.