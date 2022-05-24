سلمان الفرج: أتمنى خسارة الاتحاد في المباريات المقبلة

تمنى سلمان الفرج قائد الهلال خسارة اتحاد جدة في مبارياته المقبلة كي يتسنى لفريقه الفوز ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع تقليص الفارق بينهما إلى 3 نقاط.
وفاز الهلال على مضيفه اتحاد جدة 3-1 يوم الاثنين ليصبح رصيده 58 مقابل 61 نقطة للاتحاد المتصدر، مع بقاء 3 جولات على نهاية المسابقة.
مادة اعلانية
وقال الفرج في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة: لو خسرنا مباراة اليوم لكنا قد فقدنا فرصة الدوري، لكن عدنا وسنقاتل، وأتمنى أن يخسر الاتحاد في المباريات المقبلة، ليكون بإمكان الهلال الفوز بالبطولة.
وواصل: قاتلنا في مباراة الاتحاد وسنستمر في القتال حتى آخر رمق، قدمنا مباراة جميلة أمام نادِ كبير واستطعنا استغلال كل فرصة في المباراة.
اقرأ أيضاً
-
الهلال يهزم اتحاد جدة بثلاثية ويبقي على آماله في اللقبقلص الهلال الفارق مع الاتحاد في صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى ثلاث نقاط بفضل ثنائية ميتشايل ديلغادو وهدف سالم الدوسري في فوز حامل اللقب 3 ... رياضة سعودية
-
كاماتشو: التعادل مع الهلال يرضي الاتحاد.. وهدفي في الشباب "الأغلى"توقع البرازيلي مارسيلو كماتشو لاعب الهلال والشباب وأهلي جدة الأسبق فوز الهلال على مضيفه الاتحاد خلال مباراتهما القادمة، واختار هدفه في شباك الشباب ... رياضة
-
بدون حمدالله وإيغالو.. الاتحاد والهلال يفقدان 16 نقطةساهم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة والنيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال في ظفر فريقيهما بـ16 نقطة منذ انتقال الأول لأصفر الغربية والثاني ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية