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سلمان الفرج: أتمنى خسارة الاتحاد في المباريات المقبلة

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سلمان الفرج
الفرج محتفلاً مع جماهير ناديه بعد الفوز على الاتحاد يوم الاثنين

سلمان الفرج: أتمنى خسارة الاتحاد في المباريات المقبلة

العربية.نت

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تمنى سلمان الفرج قائد الهلال خسارة اتحاد جدة في مبارياته المقبلة كي يتسنى لفريقه الفوز ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع تقليص الفارق بينهما إلى 3 نقاط.

وفاز الهلال على مضيفه اتحاد جدة 3-1 يوم الاثنين ليصبح رصيده 58 مقابل 61 نقطة للاتحاد المتصدر، مع بقاء 3 جولات على نهاية المسابقة.

وقال الفرج في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة: لو خسرنا مباراة اليوم لكنا قد فقدنا فرصة الدوري، لكن عدنا وسنقاتل، وأتمنى أن يخسر الاتحاد في المباريات المقبلة، ليكون بإمكان الهلال الفوز بالبطولة.

وواصل: قاتلنا في مباراة الاتحاد وسنستمر في القتال حتى آخر رمق، قدمنا مباراة جميلة أمام نادِ كبير واستطعنا استغلال كل فرصة في المباراة.

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