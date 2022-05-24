كوزمين كونترا : الهزيمة مؤلمة.. وأقدم اعتذاري

قدم الروماني كوزمين كونترا مدرب اتحاد جدة اعتذاره لجماهير ولاعبي الفريق عقب الخسارة أمام الهلال 3-1 يوم الاثنين في الجولة 27 من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقلص الهلال الذي يحتل المركز الثاني الفارق مع اتحاد جدة المتصدر إلى 3 نقاط مع بقاء ذات العدد من الجولات على نهاية المسابقة.
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وقال كونترا في المؤتمر الصحفي: الهزيمة مؤلمة للغاية، يمكن تلخيص المباراة باستغلال الفرص، سنحت لنا بعض الكرات أمام مرمى الهلال ولكن لم نستغلها، بينما الهلال استطاع استغلال فرصه.
وواصل: أنا آسف للجماهير واللاعبين، وأمامنا 3 نهائيات وعلينا الفوز مثلما فعلنا في الفترة السابقة من الموسم.
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