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كوزمين كونترا : الهزيمة مؤلمة.. وأقدم اعتذاري

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كوزمين كونترا
كوزمين كونترا لحظة الوصول إلى ملعب مباراة يوم الاثنين

كوزمين كونترا : الهزيمة مؤلمة.. وأقدم اعتذاري

العربية.نت

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قدم الروماني كوزمين كونترا مدرب اتحاد جدة اعتذاره لجماهير ولاعبي الفريق عقب الخسارة أمام الهلال 3-1 يوم الاثنين في الجولة 27 من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقلص الهلال الذي يحتل المركز الثاني الفارق مع اتحاد جدة المتصدر إلى 3 نقاط مع بقاء ذات العدد من الجولات على نهاية المسابقة.

وقال كونترا في المؤتمر الصحفي: الهزيمة مؤلمة للغاية، يمكن تلخيص المباراة باستغلال الفرص، سنحت لنا بعض الكرات أمام مرمى الهلال ولكن لم نستغلها، بينما الهلال استطاع استغلال فرصه.

وواصل: أنا آسف للجماهير واللاعبين، وأمامنا 3 نهائيات وعلينا الفوز مثلما فعلنا في الفترة السابقة من الموسم.

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