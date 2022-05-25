غوميز يزور الهلال.. ويشيد بخليفته إيغالو

زار الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب غلطة سراي الحالي، تدريبات نادي الهلال يوم الأربعاء وأشاد بخليفته النيجيري أودوين إيغالو الذي تعاقد معه النادي عقب رحيل الأول في فترة الانتقالات الشتوية.

ولعب غوميز مع الهلال بين عامي 2018-2022، وحقق معه بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مرتين ودوري أبطال آسيا مرتين بالإضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر السعودي، قبل أن ينتقل إلى غلطة سراي التركي الذي لعب في صفوفه قبل الانتقال إلى الهلال.



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ونشر حساب الهلال على "تويتر" مقطعاً مرئياً لزيارة اللاعب الفرنسي إلى تمارين الفريق، والتقطته الكاميرات وهو يحتضن مجموعة من اللاعبين منهم النيجيري إيغالو الذي قال له غوميز: أثق أنك تلعب كالأبطال، أثق بك، ونحن نعتمد عليك.

وفي تغريدة أخرى أشار حساب الهلال إلى أن اللاعب الفرنسي أصبح عضواً ذهبياً في النادي.