البكر: الدوري السعودي لن يتوقف خلال كأس الخليج

كشف نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين سيستمر خلال إقامة منافسات كأس الخليج الموسم المقبل.

وقال البكر في حديثه لبرنامج "في المرمى": الدوري لن يتوقف خلال كأس الخليج وحسمنا هذا الأمر مع هيرفي رينارد مدرب المنتخب الأول، إذ أبلغنا أنه ينوي المشاركة في كأس الخليج بالمنتخب الأولمبي، وطلب استمرار الدوري.

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وواصل: الموسم المقبل استثنائي في جميع دول العالم، كون المونديال يأتي في نصفه وفي نهايته ستقام بطولة كأس آسيا 2023 وهناك ضرورة لإنهاء الموسم حتى يستعد المنتخب بأفضل شكل.

وحول الروزنامة النهائية أجاب: طلبنا من الأندية في ورشة العمل إبداء مرئياتها وسيتم إصدار الروزنامة النهائية بعد ذلك.