رينارد يضم محمد كنو إلى قائمة معسكر إسبانيا

ضم الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي محمد كنو لاعب الهلال يوم الخميس إلى القائمة المشاركة في المعسكر الإعدادي، الذي سيقام في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو الجاري وحتى التاسع من يونيو المقبل وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم 2022.



وكانت غرفة فض المنازعات قد أوقفت كنو 4 أشهر على خلفية توقيعه عقدين مع النصر والهلال، إذ غاب عن المشاركة في المباريات التي خاضها فريقه في الشهر الجاري.

واستدعى رينارد 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر وهم محمد العويس، فواز القرني، محمد الربيعي، أمين بخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

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وسيخوض المنتخب السعودي خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون المباراة الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من ذات الشهر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

وجاء المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة في كأس العالم إلى جانب منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.