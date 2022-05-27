الباطن يقلب خسارته من الحزم إلى فوز مثير

تغلب الباطن على مضيفه الحزم 3 - 2 يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الحزم عن طريق أولا جون في الدقيقة 48، قبل أن يدرك فابيو أبرو التعادل للباطن في الدقيقة 65. وفي الدقيقة 80 سجل نوفل الزرهوني الهدف الثاني للحزم، قبل أن يدرك يوسف فواز التعادل للباطن في الدقيقة 87 ويسجل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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ورفع الباطن رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، فيما تجمد رصيد الحزم عند 17 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.
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