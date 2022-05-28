الاتحاد يصطدم بالطائي في مواجهة الصدارة والبقاء

يحل نادي الاتحاد متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ضيفا ثقيلا على الطائي يوم الأحد في مباراة مثيرة ضمن الجولة 28 من المسابقة.

ويستهدف الاتحاد العودة إلى الانتصارات، بعد تعثره في مباراتين متتاليتين في الدوري بتعادل مع الفتح 4 – 4 وخسارة من الهلال بثلاثة أهداف لواحد فيما يحاول الطائي الابتعاد عن مراكز الهبوط واستمرار نتائجه الإيجابية بعد فوزه الماضي على الفتح في الجولة الماضية.

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ويسعى الاتحاد إلى تحقيق 7 نقاط من 3 مباريات متبقية له أمام الطائي والاتفاق والباطن لضمان تحقيق الدوري، فيما يقع الطائي في المركز 11 وفي رصيده 31 نقطة بفارق نقطتين عن الهبوط.