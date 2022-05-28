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الشباب يعبر الرائد بثنائية جونيور

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فرحته بالثنائية

الشباب يعبر الرائد بثنائية جونيور

الرياض - د ب أ

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فاز الشباب على مضيفه الرائد 2 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل كارلوس جونيور هدفا المباراة للشباب في الدقيقتين الرابعة و31 بصناعة من فواز الصقور وأخرى من هتان باهبري.

ورفع الشباب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الرائد عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

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