النصر يستضيف الأهلي في قمة متباينة الطموحات

يستضيف نادي النصر ضيفه أهلي جدة يوم السبت في قمة متباينة الأهداف إذ يسعى أصحاب الأرض مواصلة التمسك بأمل المنافسة على تحقيق بطولة الدوري فيما يستهدف الضيف الفوز بالنقاط والابتعاد عن مراكز الخطر.
وعلى ملعب مرسول بارك ينشد النصر مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الرابع تواليا بعدما تجاوز الفيحاء والشباب والرائد تواليا والوصول إلى النقطة 57 بفارق 4 عن الاتحاد المتصدر ونقطة وحيدة عن الهلال الثاني.
ويقع الأهلي في المركز العاشر وفي رصيده 30 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط إذ يأمل تجاوز تعثراته المتتالية بعد خسارته من الهلال وتعادله مع الباطن وأبها.
وفي المباراة الأخرى يستضيف الفيصلي نادي الاتفاق على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مواجهة يأمل فيها الفريقان إلى الحصول على النقاط كلمبة والهروب من الهبوط، إذ يحتل أصحاب الأرض المركز الرابع عشر المؤدي للهبوط بـ29 نقطة فيما يقع الاتفاق في المركز الحادي عشر وفي حوزته 30 نقطة.
-
تقديم موعد مباراة النصر وأهلي جدةقررت رابطة المحترفين تقديم موعد انطلاق مباراة النصر وأهلي جدة ضمن مباريات الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وذكرت الرابطة عبر موقعها ... رياضة
-
النصر يقترب من "الثاني" بثلاثية الرائدفاز فريق النصر على مضيفه الرائد 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان ... رياضة سعودية
-
الاتفاق يستضيف الحزم.. والنصر يواجه الرائدتفتتح المباريات المتبقية من الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت حيث يسعى الاتفاق الرابع عشر إلى تجاوز خسارته الأخيرة أمام الهلال، ... رياضة