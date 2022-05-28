النصر يستضيف الأهلي في قمة متباينة الطموحات

يستضيف نادي النصر ضيفه أهلي جدة يوم السبت في قمة متباينة الأهداف إذ يسعى أصحاب الأرض مواصلة التمسك بأمل المنافسة على تحقيق بطولة الدوري فيما يستهدف الضيف الفوز بالنقاط والابتعاد عن مراكز الخطر.

وعلى ملعب مرسول بارك ينشد النصر مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الرابع تواليا بعدما تجاوز الفيحاء والشباب والرائد تواليا والوصول إلى النقطة 57 بفارق 4 عن الاتحاد المتصدر ونقطة وحيدة عن الهلال الثاني.

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ويقع الأهلي في المركز العاشر وفي رصيده 30 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط إذ يأمل تجاوز تعثراته المتتالية بعد خسارته من الهلال وتعادله مع الباطن وأبها.

وفي المباراة الأخرى يستضيف الفيصلي نادي الاتفاق على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مواجهة يأمل فيها الفريقان إلى الحصول على النقاط كلمبة والهروب من الهبوط، إذ يحتل أصحاب الأرض المركز الرابع عشر المؤدي للهبوط بـ29 نقطة فيما يقع الاتفاق في المركز الحادي عشر وفي حوزته 30 نقطة.