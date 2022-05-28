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الهلال يستضيف أبها أملاً في مواصلة المنافسة

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مواجهة الذهاب

الهلال يستضيف أبها أملاً في مواصلة المنافسة

العربية.نت

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يستضيف الهلال المنتشي بانتصاره السابق على الاتحاد نادي أبها، ضمن مباريات الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجاوز الهلال تعثره الأخير بالخسارة في نهائي كأس الملك أمام الفيحاء عندما فاز على الاتحاد في الجولة الماضية وقلص فارق الصدارة إلى 3 نقاط مع تبقي 3 جولات حتى نهاية المسابقة.

ويأمل الهلال استمرار انتصاراته لمواصلة الضغط على الاتحاد، فيما ينشد أبها البقاء بشكل شبه رسمي إذ يحتل المركز السابع بفارق 5 نقاط عن الهبوط.

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