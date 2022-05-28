قذيفة تاليسكا تحرم الأهلي من الفوز وتبقيه في "الخطر"

تعادل فريق النصر مع ضيفه الأهلي 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي شهدت أيضا تعادل الفيصلي مع الاتفاق 1 - 1.
وتقدم الأهلي بهدف سجله عبد الرحمن غريب في الدقيقة 64 وتعادل النصر عن طريق أندرسون تاليسكا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع النصر رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالثة كما رفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع.
وفي المباراة الثانية، تعادل الفيصلي مع الاتفاق 1 - 1. وتقدم وليد الأحمد للفيصلي في الدقيقة 35 وتعادل الاتفاق عن طريق نعيم السليتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع الاتفاق رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر.
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