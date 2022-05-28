مساعد تنفيذي "المحترفين" منظماً في نهائي دوري الأبطال

يشارك مشاري الصقّار مساعد المدير التنفيذي برابطة الدوري السعودي للمحترفين في تنظيم نهائي دوري أبطال أوروربا بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني يوم السبت في العاصمة الفرنسية باريس.

وسيكون مشاري الصقّار، الحاصل على شهادة دبلوم الإدارة التنفيذية لكرة القدم من الاتحاد الأوروبي، الآسيوي الوحيد في تنظيم نهائي أبطال أوروبا ودوري أوروبا للسيدات كاستثناء من "قناعات الاتحاد الأوروبي بحصر العاملين في بطولاته على الأوروبيين فقط".

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وكشف مساعد المدير التنفيذي لرابطة المحترفين عن الدور الذي سقوم به في النهائيين: سأشارك في التنظيم والإشراف الكامل على جميع العاملين في النهائيين، ضمن الإدارة الرئيسية لمباراتي نهائي أبطال أوروبا للرجال والسيدات في إيطاليا وفرنسا استجابة لدعوة من الاتحاد الإيطالي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف حول فائدة الاحتكاك الإداري على المسابقات المحلية قائلا: تلك التجارب لها مردود إيجابي على المسابقات السعودية تمكننا من الكشف عن الخبرة الأوروبية نحو تطبيقها في المسابقات المحلية وكمثال على ذلك يمكننا الاستفادة من خبراتهم في آلية دخول المصورين للملاعب وتنظيمهم مع توفير سبل الراحة لهم. وكذلك تطوير شاشات الإعلانات لتكون أكثر جاذبية وقد توصلنا إلى الشركات المشغلة للشاشات الإعلانية لكبرى المسابقات الأوروبية، تمهيدًا لتطبيقها في دوري المحترفين السعودي.

وأبان الصقار: الرابطة داعمة دائمًا لجميع كوادرها في جميع المنافسات الدولية، وشاهدنا كوادر الرابطة في دوري أبطال آسيا الأخيرة وتدعم الرابطة ذلك لأنه شيء أساسي في التحول الإستراتيجي للرابطة في الفترة الحالية، وبدعم القيادة للوصول لأفضل المعايير.

وكشف الصقار عن استفادته من تجربته الأولى العام الماضي في نهائي دوري الأمم الأوروبية: استفدت من جميع الأقسام في هذه البطولة، مارست العمل الميداني وعشت الأجواء الرائعة هناك، وعززت من العلاقات التي نستفيد منها.

واختتم الصقار حديثه عن متابعة الأوربيين للمسابقات السعودية: الكثير من الأوروبيين خاصة الإيطاليين منهم يهتمون بالكرة السعودية، تحدثت مع العديد منهم، ووجدتهم يعرفون تجارب نجومهم والمدربين الذين سبق لهم اللعب والعمل في الدوري السعودي.