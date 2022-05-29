الخليج بطلاً لـ "الأولى".. وتأهل الوحدة والعدالة لـ "المحترفين"

توج الخليج ببطولة دوري الدرجة الأولى "يلو" يوم السبت ورافقه في التأهل كل من أندية الوحدة والعدالة إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة 38 والأخيرة.
وحسم الخليج بطولة دوري الدرجة الأولى لصالحه بعد تعادله بلا أهداف على أرض مضيفه نجران فيما رافقه العدالة إلى دوري المحترفين بتعادله مع جدة بذات النتيجة.
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وفاز الوحدة على مستضيفه الدرعية بثلاثية نظيفة عن طريق أحمد عبده ويحيى النجعى والفرنسي كريم يودا ليستغل خسارة هجر من الشعلة ليخطف المركز الثالث المؤهل.
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