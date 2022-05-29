الفتح يستهدف نقاط مضيفه ضمك.. والتعاون في لقاء صعب أمام الفيحاء

يستضيف نادي ضمك الفتح يوم الأحد في مباراة يسعى فيها الضيف إلى الاقتراب من ضمان البقاء فيما يستقبل التعاون ضيفه الفيحاء في اليوم نفسه ضمن مباريات الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها يسعى الفتح الثامن إلى الانتفاضة بعد خسارته الماضية على أرضه من الطائي في محاولة للوصول إلى النقطة 35 والاقتراب من ضمان البقاء فيما يواصل المستضيف الخامس محاولته تحسين مركزه لوصوله النقطة 43.

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وعلى مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يهدف التعاون إلى الابتعاد عن دائرة الخطر إذ يقبع في المركز الرابع عشر المؤدي للهبوط وبحوزته 29 نقطة فيما ينوي الفيحاء ابتعاده عن مراكز الهبوط لوقوعه سادسا بـ 34 نقطة.