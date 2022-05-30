ألميريا يصعد إلى الدوري الإسباني 

تأهل نادي ألميريا الإسباني إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى "لا ليغا" بعد تعادله مع ليغانيس في الجولة 42 والأخيرة من المسابقة.

وقتدم ليغانيس في اللقاء عن طريق بورخا غراسيس قبل أن يعدل رودريغو إلي النتيجة إلا أن أصحاب الأرض عادو لتسجيل هدف السبق بتوقيع كينيث أوميرو ليعود المتصدر ويضمن صعوده بهدف عمر صادق.

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وتصدر ألميريا ترتيب أندية الدرجة الثانية برصيد 81 نقطة فيما رافقه بلد الوليد بعدد النقاط نفسه ليتأهلا إلى "الليغا" فيما هبط منها كل من ليفانتي وألافيس وغرناطة.