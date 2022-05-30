أنمار الحائلي: سنحتفل بالدوري أمام الباطن

أبدى أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة يوم الاثنين ثقته باستطاعة الفريق الفوز ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين رغم تقلص حظوظه بعد الخسارة أمام الطائي.

وفي اليوم الأخير من مباريات الجولة 28 تعرض الاتحاد إلى خسارة قاسية أمام مضيفه الطائي ليستغل منافسه الهلال التعثر ويساويه في عدد النقاط متفوقا عليه في المواجهات المباشرة إذ يحتاج النادي الغربي إلى انتصارين في الجولتين المقبلتين مقابل تعثر للفريق العاصمي.

مادة اعلانية

وكتب رئيس الفريق الأصفر والأسود على حسابه الرسمي في "تويتر": جمهورنا الغالي أعلم مدى غضبكم وحسرتكم لأني أول من يتجرعها ولكني أؤكد لكم أننا لن نستسلم سنقاتل حتى الثانية الأخيرة هذه كرة القدم لا تعرف المستحيل وبإذن الله نحتفل معكم بتحقيق لقب الدوري في الجوهرة على أرضنا وبين جماهيرنا (لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري) أثق بكم.

وتتبقى للاتحاد مواجهتان أمام الاتفاق في الدمام والباطن على أرض الفريق فيما يحل الهلال ضيفا على الفتح في الأحساء قبل مواجهته الأخيرة على أرضه أمام الفيصلي.